Одесским предпринимателям: за акцизный налог в июле отчитываются по-новому

Фискальная служба Одесской области обращает внимание, что приказом Минфина Украины внесены изменения в форму декларации акцизного налога.

В соответствии с частью второй п.46.6 ст.46 Налогового кодекса Украины до определения новых форм деклараций (расчетов), которые вступают в силу для составления отчетности за налоговый период, который наступает за налоговым периодом, в котором состоялось их обнародование, являются действующими формы деклараций (расчетов), действующие до такого определения.

Учитывая нормы части второй п.46.6 ст.46 НКУ, плательщики акцизного налога впервые подают декларацию акцизного налога с учетом изменений, внесенных приказом № 451, не позднее 20 августа 2017 года за июль 2017 года.