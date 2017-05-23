Одесским телеканалам дан старт новых языковых квот (ВИДЕО)

Местные одесские телеканалы, которых более двадцати, будут жить по новой «библии» — принятому сегодня Верховной Радой новому Закону Украины № 5313 «О внесении изменений в ряд законов Украины о языке аудиовизуальных (электронных) СМИ».

На общенациональных телеканалах квота на фильмы и передачи на украинском языке стала теперь 75%, на местных — 50%, но 75% для новостных программ. Причем, если канал вещает на несколько областей, то он приравнивается к общенациональным и здесь как говорится, все — по 75, и не процентом ниже. «За» проголосовали 269 нардепов.

В кулуарах Верховной Рады поговаривали о том, что владельцы украинских средств массовой информации пытались оказывать давление на народных депутатов перед рассмотрением законопроекта о языковых квотах на украинских телеканалах.Языковой вопрос в Украине — это мощнейший инструмент влияния и политических манипуляций. Напомним, что именно с желания говорить на родном языке началась великая спекуляция, переросшая в войну на Донбассе.Некоторые политики уже начали сбор подписей под обращением в Конституционный суд с требованием признать этот закон как не соответствующий Конституции.

Как сообщает «Избирком», среди народных избранников от Одесской области только двое поддержали повышение квот — Павел Унгурян, Сергей Фаермарк («Народный фронт»).

Против проголосовали всего 15 нардепов, среди которых одессит Николай Скорик («Оппозиционный блок»).

Остальные либо не голосовали: Алексей Гончаренко, Дмитрий Голубов («Блок Петра Порошенко «Солидарность»»), Сергей Кивалов («Оппозиционный блок»), Василий Гуляев, Антон Киссе, Александр Пресман, Леонид Климов («Видродження»), Иван Фурсин («Воля народа»), либо отсутствовали: Геннадий Чекита, Александр Урбанский («Блок Петра Порошенко «Солидарность»»), Евгений Дейдей («Народный фронт»), Эдуард Матвийчук (внефракцинный), Виталий Барвиненко («Видродження»).

К слову, нардеп от Одесской области Алексей Гончаренко объяснил, что данный закон может навредить местным каналам в русскоязычных регионах Украины.