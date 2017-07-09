Одесский аэропорт принял самолеты НАТО (ФОТО)

В Одессе объявлена полная боевая готовность.

С 10 по 23 июля в северо-западной части Черного моря, в Одесской и Николаевской областях, пройдут украинско-американские учения Военно-морских сил «Си Бриз-2017».

В одесском аэропорту в течение двух часов велась «разгрузка» самолетов стран НАТО: американский C-130J Геркулес доставил дюжину спецов-водолазов, а венгерский C-17A Globemaster III -несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений.

ВОЕННЫЕ СБОРЫ ПОД ОДЕССОЙ: ЧЕМ КОРМЯТ АРМИЮ? (ФОТО)

Напомним, у пользователей соцсетей появилась хорошая возможность воочую лицезреть «закулисную» жизнь армии. На военные сборы резервистов в учебный полигон «Черноморский» отправился программный директор «Impact Hub Odessa» Александр Славский, который поделился не только боевыми буднями, но и меню.