Одесский Автохаб: философию сервиса равняют на Европу

Одесской таможней совместно с Общественным советом при Главном управлении ГФС в Одесской области и представителями партнерских служб, задействованных в работе АвтоХАБа, проведен семинар по вопросам функционирования АвтоХАБа и пути улучшения качества сервиса.

Заместитель начальника Одесской таможни ГФС Раиса Минченко сообщила, что, находясь с рабочим визитом в Одессе, посол ЕС в Украине господин Хью Мингарелли, посетил Автохаб и был приятно поражен европейским подходом к философии сервиса и возможными перспективами работы.

«Автохаб, который создавался при непосредственном участии представителей профильного бизнеса-сообщества, начал новый формат взаимоотношений государства и бизнеса. Семинар стал одним из наглядных проявлений такого формата и имел целью на основе всестороннего анализа состояния дел не просто выделить проблемы, а общими усилиями проработать механизм повышения уровня сервиса», — считает Раиса Минченко.

С участниками семинара проведена «работа над ошибками» при заполнении таможенных деклараций, так как имеет место предоставление в таможню деклараций с ошибками, что служит причиной очередей.

Кроме специально подготовленной брошюры с методическими разъяснениями основных положений нормативной базы в части таможенного оформления автотранспортных средств физическими лицами, участники семинара получили анкету для мониторинга проблемных вопросов и предложений.

По словам Раисы Минченко, интерактивные опросы и подобные семинары будут проводиться на постоянной основе.

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