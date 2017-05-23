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Одесса, Экономика

Одесский бизнес может перейти на расчет в евро

23.05.2017 0 214

В ближайшее время одесским бизнесменам стоит всерьез задуматься о переходе на евровалюту.

Рекомендации по переходу на расчеты в евро озвучила сегодня замглавы Национального банка Украины Катерина Рожкова. По ее словам, в Украине активно внедряются евродирективы, а НБУ уже внес изменения в нормативно-правовую базу. Некоторые изменения еще находятся в стадии доработки.  В случае имплементации, Украине будет значительно проще работать с банковскими структурами Евросоюза.

Впрочем, полного перехода все равно не получится, поскольку Азия, Южная Корея, Япония, Китай не хотят рассчитываться исключительно в долларах. В целом, крупнейшие столичные банкиры поддержали инициативу перехода на евро.

Ранее Президенту Украины Петру Порошенко предложили пойти по пути Черногории и постепенно в течение 2-3 лет сделать евро национальной валютой Украины. Об этом говорится в электронной петиции, размещенной на официальном сайте главы государства. Интересно , сколько граждан поддержат такое предложение?

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Suhan

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