Одесский бизнес может перейти на расчет в евро

В ближайшее время одесским бизнесменам стоит всерьез задуматься о переходе на евровалюту.

Рекомендации по переходу на расчеты в евро озвучила сегодня замглавы Национального банка Украины Катерина Рожкова. По ее словам, в Украине активно внедряются евродирективы, а НБУ уже внес изменения в нормативно-правовую базу. Некоторые изменения еще находятся в стадии доработки. В случае имплементации, Украине будет значительно проще работать с банковскими структурами Евросоюза.

Впрочем, полного перехода все равно не получится, поскольку Азия, Южная Корея, Япония, Китай не хотят рассчитываться исключительно в долларах. В целом, крупнейшие столичные банкиры поддержали инициативу перехода на евро.

Ранее Президенту Украины Петру Порошенко предложили пойти по пути Черногории и постепенно в течение 2-3 лет сделать евро национальной валютой Украины. Об этом говорится в электронной петиции, размещенной на официальном сайте главы государства. Интересно , сколько граждан поддержат такое предложение?