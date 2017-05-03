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Одесса, Происшествия

Одесский экипаж в Ливии: 14 человек на борту танкера-арестанта

03.05.2017 0 182

Стало известно, что все 14 членов экипажа украинского танкера «Рута», задержанного ВМС Ливии за контрабанду нефти , одесситы.

Напомним, что инцидент произошел утром в пятницу, 28 апреля, в районе Сиди Саид к западу от Триполи. В ВМС Ливии сообщили, что были вынуждены применить оружие, а задержание длилось около трех часов.

По информации от родственников моряков, члены экипажа все живы и здоровы, а судовладелец ведет переговоры с представителями ливийских властей.
Благотворительная организация «Фонд помощи морякам «Ассоль» напоминает:

В связи с продолжающимся обострением ситуации в Ливии, сопровождаемой активизацией деятельности на территории этой страны террористических группировок и многочисленными фактами похищения людей, в том числе иностранцев, МИД Украины в очередной раз настоятельно рекомендует гражданам Украины воздерживаться от трудоустройства на судах, осуществляющих рейсы в Ливию.

Несоблюдение этих рекомендаций грозит личной безопасности граждан, что связано с неспособностью ливийских органов власти гарантировать безопасность и правопорядок на всей территории страны. Текущая политика безопасности и внутриполитическая ситуация в этой стране в значительной степени ограничивает возможности консульского реагирования по защите наших соотечественников.

Ранее, в январе 2016 года, при содействии Посольства Украины в Ливии был освобожден украинский экипаж судна «Sun Oil I», задержанного 2015 году.

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Suhan

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