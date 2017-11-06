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Общество, Одесса

Одесский эко-террор: как активисты снесли ограждение застройки (ФОТО)

06.11.2017

Воскресным вечером лидер «Уличного фронта» Демьян Ганул стал свидетелем, как на проспекте Небесной сотни, возле ЖК «Радужный», группа активистов совершила небольшой акт эко-террора: снесла ограждение на территории под застройку.

Как всегда, очередной «нахалстрой» планировался на территории зеленой зоны.

Причем, в соцсети Ганул назвал общественников «неизвестными националистами» и подчеркнул, что является свидетелем происходящего, а не участником.

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Напомним, в сентябре,  решительно настроенные участники акции против строительства в Воронцовском переулке залезли на забор, чтобы разбивать кувалдами кирпич, а также бросили файеры на стройплощадку.

ФОТО: Уличный фронт

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Suhan

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