Одесский эко-террор: как активисты снесли ограждение застройки (ФОТО)

Воскресным вечером лидер «Уличного фронта» Демьян Ганул стал свидетелем, как на проспекте Небесной сотни, возле ЖК «Радужный», группа активистов совершила небольшой акт эко-террора: снесла ограждение на территории под застройку.

Как всегда, очередной «нахалстрой» планировался на территории зеленой зоны.

Причем, в соцсети Ганул назвал общественников «неизвестными националистами» и подчеркнул, что является свидетелем происходящего, а не участником.

ДАЙТЕ КУВАЛДУ: СХОДКА АКТИВИСТОВ В ОДЕССЕ (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, в сентябре, решительно настроенные участники акции против строительства в Воронцовском переулке залезли на забор, чтобы разбивать кувалдами кирпич, а также бросили файеры на стройплощадку.

ФОТО: Уличный фронт