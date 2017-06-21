Одесский экс-губернатор не хочет лишиться гражданства, как его соратник — Боровик

Команда «одесских реформаторов» не хочет терять украинское гражданство.

Так, экс-глава одесской обладминистрации Михаил Саакашвили сообщил о своем насыщенном графике на 22-ое июня — приглашением на конференцию по борьбе с коррупцией в Дар-эс-Саламе, где он должен быть главным докладчиком и делиться с представителями танзанийского и других африканских правительств своим рецептом борьбы с коррупцией, а второе приглашение — на саммит Европейской народной партии в Брюсселе.

«Только что, от источника близкого к АП, мне передали, что после Брюсселя меня не пустят обратно в Украину, так как Порошенко лишит меня гражданства, что, конечно, противоречит Конституции Украины и международному праву. Видимо, дело в том, что президент слишком волнуется, что по протоколу на саммите в Брюсселе меня с ним должны усадить за один стол, и решил меня припугнуть, чтобы я не поехал.

Так вот, я с самого начала не собирался в Брюссель, а ехал в Африку, так что, Петр Алексеевич, вам после очевидно нервной поездки в Вашингтон не нужно дополнительно нервничать насчет меня! Я не испорчу вам настроение в Брюсселе, так как буду в 11 тысячах километров оттуда. И бросьте вы эти деструктивные мысли о лишении меня гражданства, я все равно приеду в родной Киев, и не для того, чтобы пререкаться с вами, а для того, чтобы бороться за победу Украины и украинцев!», — сообщил Саакашвили в своем фейсбуке.

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Напомним, ранее правая рука одесского экс-губернатора Саакашвили, экс-кандидат в мэры Одессы Саша Боровик лишился украинского гражданства.