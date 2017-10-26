Одесский экшн: Геннадий Труханов узнал много нового

Сегодня после заседания исполкома мэр Одессы Геннадий Труханов дал ответ журналистам на главный интересовавший вопрос: что искали у него сотрудники Антикоррупционного бюро 23 октября?

Как сообщает ИА «Контекст-Причерноморье», городской голова ответил, что контролирующие органы «для того и существуют, чтобы проверять, и если у них возникают вопросы — мы всегда на них можем ответить».

«Во время обысков лично я находился на юбилее у мамы, поэтому для себя узнал много нового. А другие люди для себя хотят «экшна»…», — заявил мэр.

Отношения города с аэропортом Геннадий Труханов прокомментировал так: «городские власти пошли по правильному пути, когда узнали, что имущество аэропорта ускользает от городской громады. И основные требования нового договора с аэропортом привели к тому, что позиции города существенно укрепились. У города появилось право выходить из договора в случае невыполнения обязательств инвестором, и даже забирать имущество, в результате чего было забрано 10 объектов, а также сохранилась возможность контроля за ходом дела, в частности за сроками строительства. Когда же и это не принесло должного эффекта, мы сделали еще один шаг и вышли из договора».

В вопросах о причинах обысков прозвучала и компания «Ростдорстрой». Мэр заявил, что не имеет к ней никакого отношения, но то, что её проверяли он рассматривает как позитивную тенденцию.

«Меня вдохновляет, что контролирующие органы работают. Кто хочет работать — пусть работает и подаёт документы на тендеры», — отметил он.

Мэр также добавил, что «псевдоборец с коррупцией — бывший губернатор Саакашвили, когда на трассе «Одесса – Рени» целовал в макушку водителя самосвала за качественно выполненное дорожное покрытие, даже не подозревал, что это сотрудник компании «Ростдорстрой», а все лучше дороги, в том числе этот участок построены именно этой компанией, которая в силу своей компетентности выигрывает тендеры».

У МЭРА ТРУХАНОВА ОБЫСКИ: ЧТО ИЩУТ?

ЧТО ДЕЛАЕТ МЭР ОДЕССЫ В СТОЛИЦЕ? (ФОТО)

Напомним, утром, 23 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро в сопровождении спецназа ведомства пришли с обысками домой и в рабочий кабинет мэра Одессы Геннадия Труханова.

Из квартиры мэра следователи вынесли два внушительных мешка с документами. Документы погрузили в автомобиль «Рено Дастер» со столичными номерами и увели в неизвестном направлении.