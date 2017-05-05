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Одесса

Одесский губернатор «укомплектовался» и рассчитывает на результат

05.05.2017 0 65

Сегодня, 5 мая, губернатор Максим Степанов официально представил своего первого заместителя Александра Терещука, который  ранее возглавлял полицию Киева, а также работал руководителем полиции на Волыни.

На конкурсе в ОГА Терещук набрал 19,9 баллов, обогнав двух претендентов.

« У меня уже есть все заместители и руководители всех департаментов. Будет легче работать и я уверен мы получим результаты», —заявил глава региона.

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Напомним, ранее разгорелся скандал: одесские общественникихотели не допустить назначение Терещука. Его обвиняют в том, что он отправил в Киев отряды «Беркута» на разгон Евромайдана в конце ноября 2013 года. Якобы, под его руководством велось мощное преследование местных активистов Майдана.

 

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Suhan

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