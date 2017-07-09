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Одесский губернатор вступает в борьбу за «Оскар» (ВИДЕО)

09.07.2017 0 263

Глава Одесской администрации Максим Степанов обнародовал видео с недавнего совещания по фитосанитарному контролю,на котором присутствовали самые крупные импортеры овощей и фруктов, представители Госпродпотребслужбы, сотрудники таможни и Нацполиции.

По признанию губернатора, это видео достойно Оскара, были побиты все рекорды абсурда.

«Оказывается, у нас не признается НИ ОДИН сертификат НИ ОДНОЙ СТРАНЫ мира. Все страны, включая Америку и те, что входят в ЕС, находятся в зоне риска. Кроме Украины! (это цитата, я не шучу). И исключительно лаборатория Госпродпотребслужбы может определить наличие тех или иных микроорганизмов в овощах/фруктах, которые завозят импортеры.

Браво! У нас создана одна из САМЫХ СОВЕРШЕННЫХ СИСТЕМ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ВЫМОГАТЕЛЬСТВУ денег… Но я уверен, эту систему легко побороть, просто внеся изменения в небольшое количество нормативно-правовых актов. Этим и начал заниматься», — комментирует Максим Степанов.

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Suhan

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