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Одесса

Одесский губернатор знает, чем напугать перевозчиков

27.06.2017 0 241

Рабочая неделя Максима Степанова началась с критики работы Укртрансбезопасности и распоряжения  установить видео наблюдение за комплексами габаритно-весового контроля.

Как сообщает пресс-служба губернатора, планируется, что прямые видео трансляции будет отображаться на официальном сайте Одесской облгосадминистарции.

По убеждению Максима Степанова, работа Государственной службы в регионе осуществляется крайне неправильно, ведь нарушителей весового контроля Уктрансбезопасность не задерживает.

В рамках своих полномочий, работники службы составляют соответствующие акты о перегрузке, оформляют штрафы, после чего снова отпускают правонарушителей на их маршруты.

«Эти штрафы — скудные. Ими не испугаешь перевозчика. Они как возили 60, 80 тонн — так и будут возить дальше. Ни одна дорога этого не выдержит. Мы не для того тратим миллиарды гривен на дороги, чтобы через год вернуться к тому же, что было до ремонта. Уктрансбезпека должна работать вместе с Национальной полицией, а транспортное средство правонарушителя нельзя снова отпускать на дорогу. Его нужно ставить на штрафплощадку, которое он не покинет, пока проблема с перегрузом не будет ликвидирована », — заявил Максим Степанов.

Особое внимание на аппаратном совещании было уделено проблеме нелегальных пассажирских перевозок. По словам начальника управления транспортно-коммуникационной инфраструктуры ОГА Юрия Кононенко, водители — нелегалы ​​выходят на маршруты без соответствующей документации, не платят налоги и не соблюдают соответствующих норм перевозки пассажиров. Единственной мерой наказания для них является штраф в 1700 грн.

«Любой пассажирский перевозчик должен понимать, что он везет НЕ груз, а человека. Такие перевозки должны соответствовать всем определенным законом правилам. К сожалению лицензию Укртрансбезпека отобрать у нелегальных водителей не может. Единственный механизм воздействия — это штраф. Мы этот механизм проверим и будем искать выходы. А до тех пор — будем устраивать рейды и будем постоянно штрафовать, пока не начнут соблюдать правила », — отметил председатель Одесской ОГА.

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Напомним, в понедельник под стенами областной обладминистрации прошел митинг, на котором одесские общественники выдвинули ряд требований к областной и городской власти.

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Suhan

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