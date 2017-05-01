Одесский ипподром продолжает «держаться в седле» (ВИДЕО)

В последний день апреля на Одесском ипподроме открылся сезон — 2017 года.

Конечно, было не так помпезно и многолюдно, как в былые годы, но все же в 126 раз сезон достойно открыли и провели 11 забегов.

Сегодня у ипподрома много проблем — и финансовых и инфраструктурных. Но, вопреки всему, он продолжает «держаться в седле».

Одесский ипподром, к слову, самый старый и единственный полноценно действующий в Украине, ему более 125 лет. Сегодня он единственный из 3-х ипподромов страны, который может испытывать верховых лошадей и верховых и рысистых одновременно.

Ипподромные испытания — это основной метод выявления рабочей продуктивности лошадей для их дальнейшего использования в селекционно-племенной работе. Благодаря этому, у лошадей из поколения в поколение накапливаются позитивные качества — сила, выносливость и скорость.

Видео: Одесская жизнь