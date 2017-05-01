Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Тест «Миротворца» в Одессе: «мордораспознаватель» онлайн
Одесский ипподром продолжает «держаться в седле» (ВИДЕО)
Патрульная Одесса: бойцы СБУ становятся героями фотосессий (ФОТО)
В Одессе прошло сражение пуховых и синтепоновых титанов (ФОТО)
Первомайская «находка» в Одессе (ФОТО, ВИДЕО)
Одесситы завоевали медали чемпионата Украины
Шашлык в Одессе: цена мяса плюс штраф
Воскресная драка одесских активистов (ФОТО, ВИДЕО)
В Одессе исчезла Терешкова (ФОТО)
Одесса начеку: провокаторы идут в наступление (ФОТО)
Общество, Одесса

Одесский ипподром продолжает «держаться в седле» (ВИДЕО)

01.05.2017 0 83

В последний день апреля на Одесском ипподроме открылся сезон — 2017 года.

Конечно, было не так помпезно и многолюдно, как в былые годы, но все же в 126 раз сезон достойно открыли и провели 11 забегов.
Сегодня у ипподрома много проблем — и финансовых и инфраструктурных. Но, вопреки всему, он продолжает «держаться в седле».

Одесский ипподром, к слову, самый старый и единственный полноценно действующий в Украине, ему более 125 лет. Сегодня он единственный из 3-х ипподромов страны, который может испытывать верховых лошадей и верховых и рысистых одновременно.

Ипподромные испытания — это основной метод выявления рабочей продуктивности лошадей для их дальнейшего использования в селекционно-племенной работе. Благодаря этому, у лошадей из поколения в поколение накапливаются позитивные качества — сила, выносливость и скорость.

Видео: Одесская жизнь

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах