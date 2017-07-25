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Одесса, Экономика

Одесский нардеп Чекита предлагает «оздоровить» Припортовый завод

25.07.2017

В Верховной Раде Украины зарегистрирован новый законопроект, касающийся судьбы Одесского припортового завода.

Нардеп Геннадий Чекита предлагает «оздоровить» предприятие, путём принятия Проекта Закона о финансовом оздоровлении Публичного акционерного общества «Одесский припортовый завод», пишет Я и Закон.

Цель принятия акта заключается в создании на законодательном уровне условий для привлечения на ОАО «Одесский припортовый завод» эффективного собственника, способного обеспечить предприятие газом по цене, необходимой для его рентабельной работы, осуществить переоснащение производства, внедрять прогрессивные технологии, проводить освоение новых и повышать качество имеющихся видов продукции и услуг.

Нардепы отмечают, что главная проблема предприятия  —  долги за газ. По данным Фонда государственного имущества Украины, по состоянию на 31.03.2017 года общая кредиторская задолженность ОАО «Одесский припортовый завод» за товары (работы, услуги) составляет7306 221,0 тыс. Таким образом, по требованиям, которые действуют сегодня, независимо от результатов конкурса по приватизации, новому владельцу завода придется дополнительно платить миллионные в долларовом эквиваленте суммы. Предприятие имеет задолженность перед более чем пятьюдесятью четырьмя кредиторами.

Статьёй 1 Законопроекта предлагается реструктуризировать имеющуюся задолженность Публичного акционерного общества «Одесский припортовый завод  перед Публичным акционерным обществом «Национальная акционерная компания« Нафтогаз Украины»за поставленный природный газ перед Публичным акционерным обществом «Укртрансгаз», а также задолженность предприятия перед другими кредиторами.

Сейчас Проект Закона обсуждается в Комитете по вопросам экономической политики.

Одесский припортовый: новый виток саботажа

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Elena

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