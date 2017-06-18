Одесский общественник уличил аптекарей в массовом отравлении деревьев

Известный в городе защитник зеленых насаждений Владислав Балинский уличил сотрудников одной из аптек в намеренном отравлении деревьев.

«Порой, от злобы и бессилия просто опускаются руки… — пишет Балинский в своем блоге. — Как, к примеру, успокоить старика, который 15 лет у себя под окнами для внучат выращивал орех, а впоследствии, вместо тени и цветника, получил…вымощенную плитку и аптеку Анкор!!! Я никого не в чём не обвиняю, но факты вещь упрямая!»

По словам общественника, два месяца назад к нему обратился пенсионер по имени Алексей Григорьевич.

«Этому скромный пенсионеру вместе с супругой за много лет, без посторонней помощи удалось воссоздать цветущий Райский сад протяжённостью чуть ли не в пол-квартала на стандартном одесском газоне, — рассказывает Владислав. — Клумба расположена напротив домов по адресам ул. Сегедская 1-3. Здесь и гортензии, и ирисы , и луковичные первоцветы, и тюльпаны, различные кустарники и деревья, и даже, рощица экзотического миндаля и гибискуса. Десятилетние ясень и грецкие орехи благодаря хорошему уходу и авторской подрезке, были здесь очень высокими (более шести метров высотой). Ключевое слово-«были» . Эти деревья и ещё многие более взрослые, расположенные по периметру незаконного сооружения, были высокие и красивые! Сейчас, они в середине июня ещё стоят без листвы».

«Алексей Георгиевич вышел ко мне на встречу на костылях и с горечью в голосе рассказал, что ему здесь угрожали и прямым текстом сказали, мол, деревьям не жить, — утверждает блогер. — Как же так, сетует он, ведь, мы старались для всех вас, трудились годами, а это сооружение, мало того, что встало прямо посреди цветника, так ещё и активно наступает…

Я , как биолог сразу принялся осматривать и измерять стволы повреждённых деревьев. В данном месте их десять: два ясеня, клён остролистный,четыре грецких ореха и три акации белые! При внимательном рассмотрении, на всех умирающих деревьях я обнаружил характерные высверливания по периметру ствола у его основания. Очевидно, что в каждое из 8-12 отверстий на каждом из стволов здесь была залита отрава».

Ссылая на позвонившего ему жителя Таирова Константина Вахрушева, Владислав Балинский сообщает, что сеть аптек Анкор травит все деревья вокруг своих торговых точек.

И рядом с фото уничтоженных деревьев с Сегедской вкладывает доказательства отравлений рядом с аптеками Анкор и в микрорайоне Таирова — сразу по трем адресам: Королёва 81/1, Королёва 96, Королёва 114/1. Здесь тоже запечатлены характерные высверливания на стволах.

«Константин предположил, что делается это ими для визуализации рекламных лайтбоксов длиной почти 13!!! метров. Я ужаснулся, ведь, уже сейчас, сеть данных аптек в Одессе насчитывает более сорока типовых торговых конструкций! И здесь мы сталкиваемся с чётко отлаженной в стенах Одесского городского совета коррупциогенной машиной убийств Природы. Список аптек ПП «Мережа здоров»я»здесь. По самым скромным подсчётам, на сегодняшний день уже уничтожено более ста здоровых взрослых деревьев заботливо выращенных одесситами на улицах любимого города! Какой же это ущерб государству и гражданам Одессы! Как смотреть после этого старикам в глаза? Как оказалось впоследствии, данные рекламные конструкции вообще не соответствуют требованиям управления рекламы Одесского горсовета и подлежат демонтажу», — подчеркивает Балинский.

Отреагируют ли рекламщики мэрии на этот вопиющий факт? Посмотрим уже в ближайшее время.

«Но , почему то, меня совсем не удивляет ,что вместо незаконно размещённых рекламных конструкций в городе уничтожаются объекты благоустройства в виде зелёных насаждения которые ограничивают видимость незаконной рекламы! Интересно, будет ли уже когда нибудь в Одессе соблюдаться Закон о благоустройстве, Закон о Природо-заповедном фонде, Водный кодекс, ДБНы и многое другое? Или и здесь Гражданам необходимо рассчитывать только на свои СИЛЫ?», — вопрошает эколог.























