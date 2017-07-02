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Общество, Одесса

Одесский регион готовится к крупной инвестиции

02.07.2017 0 636

150 миллионов долларов планирует привлечь компания «Дельта Вилмар СНГ» , чтобы построить крупнейшее в Украине предприятие по переработке сои на территории Южненского порта. 

Такими планами поделился в СМИ гендиректор «Дельта Вилмар СНГ» Александр Орлов.

Несмотря на тяжелое финансовое положение как в Украине, так и во всем мире, на сегодняшний день ведутся работы по расширению комплекса благодаря выпуску нового ассортимента продукции. Инвестор уверен, что переработка сои создаст для Украины дополнительную добавочную стоимость и новые рабочие места.

Преференция при приеме на завод отдается в основном жителям близлежащих населенных пунктов, что способствует решению острого вопроса трудоустройства населения слаборазвитой местной промышленной инфраструктуры.

На заводе соя будет перерабатываться в соевый шрот и масло. В сутки предприятие сможет производить до 2 тысяч тонн продукции. Предполагается, что годовой оборот завода будет исчисляться миллиардами. Тонна шрота продается за 5,5-6 тыс. грн, а масла — за 17-21 тыс.

Продукцию планируют отправлять на экспорт в Европу, Африку и Азию.

 

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Elena

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