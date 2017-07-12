Одесский транспорт меняет маршрут

В связи с проведением VIII Одесского международного кинофестиваля и футбольного матча «Суперкубок Украины Фокстрот» между командами «Шахтер» (г. Донецк) и «Динамо» (г. Киев) на стадионе «Черноморец», а также Фестиваля футбола с 14 июля до 11:00 23 июля 2017 г. вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

Автобусных маршрутов:

— № 220а — по направлению движения к Рыбпорту – от ул. Преображенской (Экономический университет) на ул. Софиевскую, ул. Конную, ул. Пастера, ул. Торговую, ул. Садовую, Соборную площадь, площадь Веры Холодной, ул. Бунина, ул. Екатерининскую и далее по маршруту;

— № 137 — по направлению движения к ул. Ген. Петрова – от ул. Пастера, на ул. Дворянскую, ул. Садовую, Соборную площадь, площадь Веры Холодной, ул. Бунина, ул. Екатерининскую, ул. Греческую и далее по маршруту.

С 18:00 до 24:00 15 июля 2017 г. переносятся остановки автобусных маршрутов общего пользования №№ 100а, 110, 120, 155, 190, 210, троллейбусного маршрута № 10:

— остановка «Морвокзал» (по направлению к Таможенной площади) – на 200 м вперед;

— остановка «Морвокзал» (по направлению к Военному спуску) – на 200 м вперед.

В ночь с 15 июля 2017 г. на 16 июля 2017 г. продлевается время работы маршрутов:

— трамвайного № 28 — до 02.00 часов;

— троллейбусных №№ 3, 8, 9 — до 02.00 часов;

— автобусных №№ 137, 146, 149, 150, 175, 185, 190, 201, 220а, 242 – до 01.00.

15 июля 2017 г. с 16.00 до 20.00 и в ночь с 15 июля 2017 г. на 16 июля 2017 г. с 23.00 до 02.00 организована работа 4-х трамвайных вагонов по временному трамвайному маршруту № 5к от Автовокзала до ЦПКиО им. Т.Г. Шевченко.