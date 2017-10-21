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Одесский военный изготавливал взрывчатку на продажу (видео)

21.10.2017

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ и военной прокуратуры задержали капитана, проходящего службу в одной из одесских воинских частей при попытке продать три самодельных взрывных устройства.

Об этом сообщил начальник управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

«Оперативниками Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области совместно с военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины и работниками 7 управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины во время реализации самодельных взрывных устройств был задержан 27-летний инженер одной из воинских частей Одесской области«, — говорится в сообщении.

Офицер 1990 г. р. был задержан после контрольной закупки на 8 тыс. грн.

Выяснилось, что задержанный сам изготавливал взрывные устройства, а затем продавал их. В июле оперативники впервые задокументировали факт подконтрольной реализации двух конструктивно измененных мобильных телефонов, а также учебного и боевого электродетонатора.

видео- Поліція Одещини

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения и открытии уголовных производств по признакам части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), части 3 статьи 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

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Elena

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