Одесский ВУЗ оценили в гривне (ФОТО)

Один из старейших и уважаемых учебных заведений Одессы — Южноукраинский национальный педагогический университет им. К. Д. Ушинского отмечает свое двухсотлетие со дня основания.

В честь юбилейной даты Нацбанк Украины выпустил 30 тысяч штук монет из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка) достоинством 2 гривни. Свою коллекцию нумизматы смогут пополнить с 11 мая.

Южноукраинский национальный педагогический университет был основан 2 мая 1817 года в Одессе при Ришельевском лицее для «подготовки умных и способных учителей, которые с успехом могут учить других тому, чему научились сами».

На аверсе монеты, инкрустированном зеркальной вставкой, запечатлен фрагмент логотипа университета.

На реверсе — современный вид здания учебного заведения и выполненный тиснением его девиз: GLORIA ET HONOR TIBI MAGISTER!