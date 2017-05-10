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Одесса

Одесский ВУЗ оценили в гривне (ФОТО)

10.05.2017 0 161

Один из старейших и уважаемых учебных заведений Одессы — Южноукраинский национальный педагогический университет им. К. Д. Ушинского отмечает свое двухсотлетие со дня основания.

В честь юбилейной даты Нацбанк Украины выпустил 30 тысяч штук монет из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка) достоинством 2 гривни. Свою коллекцию нумизматы смогут пополнить с 11 мая.

Южноукраинский национальный педагогический университет был основан 2 мая 1817 года в Одессе при Ришельевском лицее для «подготовки умных и способных учителей, которые с успехом могут учить других тому, чему научились сами».

На аверсе монеты, инкрустированном зеркальной вставкой, запечатлен фрагмент логотипа университета.

На реверсе — современный вид здания учебного заведения и выполненный тиснением его девиз: GLORIA ET HONOR TIBI MAGISTER!

 

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Suhan

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