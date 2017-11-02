Одесской чиновнице определят «награду за скорость» (ФОТО)

В Малиновский районный суд направлено дело регистратора КП «Городское агентство по приватизации жилья», которая за «скорость» оформления свидетельства о праве собственности на квартиру требовала и получила от одессита 1 тысячу долларов.
Коррупционерку -«спринтера» повязали в кабинете во время получения взятки и отстранили от работы.
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