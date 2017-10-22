Одесскую «Молодую гвардию» отремонтируют за 50 миллионов

Кабмин выделил 50 миллионов 600 тыс. грн. на реконструкцию детского центра «Молодая гвардия».

Созданный более восьмидесяти лет назад детский центр «Молодая Гвардия» уже давно нуждается в комплексной реконструкции. Это касается большинства существующих на более чем тридцати гектарах площади лагеря объектов.

Отметим, что ранее в Украине действовало только два крупных детских центра, которые круглогодично принимали детей и подростков на оздоровление на море: крымский «Артек» и одесская «Молодая Гвардия».

После потери Крыма «Молодая Гвардия» осталась практически в единственном экземпляре.

Добавим, что по мнению экспертов, выделяемых Правительством 50,5 миллионов гривен хватит, в лучшем случае, на проведение первоочередных ремонтных работ.