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Общество, Одесса, Политика

Одобрили единогласно: Светлана Бедрега снова вице-мэр Одессы

08.11.2017

Сегодня в ходе сессии депутаты проголосовали за назначение главы департамента финансов Одесского горсовета Светланы Бедреги на пост вице-мэра, курирующего вопросы социальной сферы, вместо Зинаиды Цвиринько.

Вопрос о назначении С.Бедреги «с голоса» в начале сессии внес лично мэр Геннадий Труханов.

Обсуждая кандидатуру, все депутаты отмечали высокий профессионализм чиновницы, и утвердили ее в должности единогласно — 61 голос «за», против — 0.

«Первой и главной моей задачей станет медицинская реформа», — сказала новый вице-мэр.

Став заместителем мэра, С.Бедрега останется и директором департамента финансов.

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Ранее она уже дважды занимала пост вице-мэра, курирующего финансовую сферу, при трех руководителях города: с апреля 2002 г. по апрель 2005 года при мэре Руслане Боделане, с апреля 2012 г. при Алексееве Костусеве до января 2014 г. (уже при и.о. мэра Олеге Брындаке). Кроме того, начиная с 2002 года и по настоящее время она параллельно занимала должность руководителя управления (департамента) финансов.

Справка.

Светлана Николаевна Бедрега, 1962 г.р. — образование высшее. Окончила Одесский институт народного хозяйства по специальности «финансы и кредит», квалификация — экономист.
После окончания с отличием в 1980 году Одесского финансового техникума начала трудовую деятельность экономистом по штатам, экономистом государственных доходов Коминтерновского райфинотдела.
В 1985 году окончила с отличием Одесский институт народного хозяйства. Работала на разных должностях в облгосадминистрации.
В 1994 году была переведена на должность начальника отдела финансирования предприятий коммунальной собственности и инвестиций, а с 1997 года работала заместителем председателя Государственной налоговой администрации в Одесской области.

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Suhan

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