Официально открыто: первые фото на Потемкинской лестнице и в Стамбульском парке (ФОТО)

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественном открытии Потемкинской лестницы и Стамбульского парка.

Несмотря на все скандалы и разборки, связанные с 10-месячным ремонтом главной достопримечательности Южной Пальмиры, Петр Порошенко назвал этот процесс «вторым рождением» Потемкинской лестницы и сообщил, что деньги на ремонт были получены в результате реализации реформы по децентрализации.

В свою очередь мэр Геннадий Труханов поблагодарил Президента от имени всех одесситов за то, что он разделил этот значимый день вместе с ними.

КАК ВЫГЛЯДИТ ПОТЕМКИНСКАЯ ЛЕСТНИЦА ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ? (ВИДЕО)



Губернатор Максим Степанов, мэр Стамбула Кадиру Топбаш, Геннадий Труханов и Президент перерезали красную ленту, открыв долгожданный Стамбульский парк.

«Одесса и Стамбул – два города, ворота в мир. Открытие Стамбульского парка – это начало сотрудничества», — заявил гарант и поблагодарил турецкую делегацию за финансовую помощь в создании парка.

Мэр Стамбула рассказал, что приехал в Одессу сразу после встречи с президентом Турции и передал всем горожанам приветствие от него.

«Такие мероприятия показывают, что Одессу и Стамбул ожидают хорошие взаимоотношения… У нас есть совместное хорошее прошлое», — отметил Топбаш.

В свою очередь, Порошенко напомнил, что теперь украинцам достаточно для поездки в Турцию ID-карт, что лишний раз подчеркивает доверие между нашими странами.

Добавим, что на церемонии присутствовали глава облсовета Анатолий Урбанский, делегация турецких гостей и народные депутаты.