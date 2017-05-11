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Одесса, Экономика

Оформить субсидию могут даже одесситы с долгами

11.05.2017 0 3
С 01.05.2017 г. действует обновленная программа жилищных субсидий, на основании которой будут переназначать субсидии на следующий год.

Если семья за год не уплатила задолженность, она имеет возможность оформить договор реструктуризации долга с поставщиком услуги для автоматического продления субсидии на следующий год (2017-2018 гг.). Информация о задолженности того или иного потребителя будет поступать управлением социальной защиты от поставщиков коммунальных услуг. Новых субсидиантов это не коснется.

Напомним: с 1 мая 2017 года в Украине действует обновленная программа жилищных субсидий. На основании изменений в мае органы социальной защиты населения проведут переназначение субсидий на следующий год и рассчитают ее размеры на летний период, а с октября — на новый отопительный сезон.

При наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у субсидиантов, которая накопилась ранее — до оформления помощи, субсидию на следующий период 2017-2018 гг. будут назначать при условии ее погашения или оформления договора реструктуризации долга. В таком случае субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в ином — с месяца, в котором гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключение договора, сообщает Правительственный портал.

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Elena

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