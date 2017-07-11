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Общество, Одесса, Происшествия

Охота за наживой: в Одессе попались коррупционеры в погонах (ФОТО)

11.07.2017 0 269

«Неудачный день» выдался сегодня у следователя и оперуполномоченного одесской полиции — взятку в 2,5 тыс. долл. США во время получения у них изъяли сотрудники СБУ и коллеги из управления внутренней безопасности.

Немалый куш коррупционеры в погонах вымогали за то, чтобы заменить статью «хулиганство» на «нанесение легких телесных повреждений», которая не предусматривает лишения свободы. Иначе, нарушителю грозила тюрьма сроком от 3 до 7 лет.

Причем «бывалые» полицейские привлекли посредника, который после получения взятки должен был передать деньги им через пять дней, попутно поменяв купюры и избавившись от меченых.

Теперь самим полицейским «светит» от 8 до 12 лет заключения, плюс конфискация имущества и лишение права работать на госслужбе до 3 лет.

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Suhan

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