Оксана Гончарук: «Мы будем следить за тем, кто именно войдет в наблюдательные советы одесских КП»

Прошедшая 14 июня сессия Одесского городского совета своим решением утвердила критерии для создания наблюдательных советов при одесских коммунальных предприятиях. Депутатская комиссия по бюджету, которой руководит Оксана Гончарук, добилась внесения этого вопроса в повестку дня сессии. В результате, депутаты поддержали решение.
Положительное голосование по пункту 7,5 повестки дня «Об определении критериев, в соответствии с которыми создание наблюдательного совета является обязательным в коммунальных унитарных предприятиях Одесского городского совета и в хозяйственных обществах, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат территориальной громаде г. Одессы» дало начало процессу наведения порядка с финансированием КП горсовета. После определения критериев, наблюдательные советы будут сформированы, как того требует закон. Теперь они будут контролировать деятельность КП, которые до этого зачастую оставались без хозяйского взгляда. И вместо эффективной работы и пополнения бюджета очень часто требовали вливаний из него. Что, соответственно, рождало вопрос — а нужны ли городу такие коммунальные предприятия?
А началось все в марте, когда депутат Оксана Гончарук обратилась к вице-мэру Одессы Павлу Вугельману, который курирует все КП города. Председатель комиссии считала, что заместитель мэра, а также глава Департамента экономики горсовета Сергей Тетюхин обязаны отчитаться перед депутатами о том, как они выполняют нормы нового Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательными акты Украины по управлению объектами государственной и коммунальной собственности».
«Дело в том, что согласно изменениями, внесенным в статью 78 пункт 7 Хозяйственного кодекса Украины, при каждом коммунальном предприятии должны быть созданы так называемые наблюдательные советы. Основная их функция — контроль расходуемых средств. Кто будет туда входить и на каких основаниях — решает местная власть,— заявляла Оксана Гончарук еще в марте. — Но набсовет должен быть создан на каждом предприятии. Этого требует закон».
Также Оксана Гончарук считает, что все коммунальные предприятия должны проходить независимую аудиторскую проверку.
«И когда руководители КП придут в очередной раз на депутатскую комиссию просить деньги, к примеру, на закупку оборудования, они будут обязаны нести с собой не только все расчеты, аргументирующие целесообразность выделения денежных сумм, но и результаты всей своей финансовой деятельности. А это уже — совсем другой разговор»,— оценила ситуацию председатель бюджетной комиссии Одесского городского совета.
Напомним, что 8 июня, на заседании депутатской комиссии по бюджету, по предложению Гончарук был согласован список городских КП, на которых обязательно должны быть созданы наблюдательные советы.
Критерии могут быть определены законом и решением депутатов конкретного совета, они просты и понятны. На КП должен быть создан набсовет, если оно:
— является субъектом естественной монополии;
— среднесписочная численность работников предприятия в эквиваленте полной занятости за год составляет более 2000 (две тысячи) человек;
— стоимость активов предприятия согласно данным последней годовой финансовой отчетности превышает 200 млн. грн.
— размер уставного капитала предприятия на дату его образования превышает 100 млн грн.
— размер чистого дохода компании по данным последней годовой финансовой отчетности превышает 100 млн гривен.
Под эти критерии подпадают следующих 15 КП Одессы:
КП «Теплоснабжение города Одессы, КП «Одесгорэлектротранс», КП «Городское капитальное строительство», КП «Международный аэропорт «Одесса», КП «Городские дороги», КП «Агентство программ развития г. Одессы», КП «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания», а также КП «ЖКС Черемушки», КП «ЖКС Порто-Франковский», КП «ЖКС Хмельницкий», КП «ЖКС Черноморский», КП «ЖКС Вузовский», КП «ЖКС Фонтанский», КП «ЖКС Северный», КП «ЖКС Пересыпский».
Утверждение депутатами на прошедшей сессии критериев создания набсоветов при КП — это только начало процесса их создания.
«Следующий шаг- это внесение изменений в уставы КП, подпадающих под эти критерии. А далее только возможно создание и работа наблюдательных советов. Вместе с тем качество и эффективность их работы будет завесить от персонального состава. Мы будем внимательно следить за этим процессом. Ведь мы как депутаты, заинтересованы чтобы деятельность КП, в том числе и финансовая, была максимально прозрачна. Одесситы должны знать куда тратятся муниципальные средства»,— цитирует Гончарук издание Ivasi.News.
В новых уставах одесских КП будет четко прописан порядок формирования, исключительные полномочия и функции наблюдательного совета для каждого предприятия. Также будет определен порядок назначения членов набсовета. По заверению юридического департамента Одесского горсовета, это будет сделано уже на следующей сессии. Так что ждать недолго.
Возникает вопрос — Что будут делать со своим финансирование предприятия, которые не подпадают под критерии?
«Решение, за которое сегодня проголосовали депутаты, предусматривает возможность создания набсовета на любом КП по решению сессии. В тех КП, которые попадают под критерии, наблюдательные советы должны быть созданы обязательно.
Общая сумма активов всех КП составляет 13,5 млрд грн. Это в полтора раза больше чем бюджет города. Из 41 КП в 15-ти предприятиях будут созданы советы, согласно утвержденным критериям. Те КП, которые не создадут набсоветы, будут вести деятельность в обычном для себя режиме согласования решений», — считает Оксана Гончарук.
Есть ли опасность возникновения коррупционной составляющей при реализации решения о создании наблюдательных советов и проведении аудита КП?
«Думаю, коллегиальность, гласность и публичность деятельности созданных набсоветов будет способствовать максимальному снижению коррупционной составляющей. Но, как известно, нет такого места в мире, где победили коррупцию. Я думаю, что деятельность наблюдательных советов очень усилит прозрачность при выделении и использовании городских финансов», — уверена Оксана Гончарук.
Какие предприятия Одессы могут претендовать на бюджетные деньги?
Leave a reply