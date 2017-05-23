Оксана Гончарук заступилась за «Общественный Бюджет»

Председатель бюджетной комиссии Одесского горсовета не видит ничего страшного в том, что некоторые одесситы критикуют инициативы городской власти.

Так депутат прокомментировала серию критических публикаций об Общественном Бюджете, которая появилась недавно на одесских интернет-сайтах.

По словам Гончарук, критика, а порой и возмущения – это неотъемлемые характеристики процесса восприятия обществом любой новой идеи. Только время, а еще – совместные усилия власти и горожан, смогут убедить критикующих в несомненной пользе Общественного Бюджета для Одессы.

«Проект «Общественный Бюджет» — это новый опыт для Одессы, потому его и критикуют,— цитирует Гончарук сайт Ivasi.news. – Но пройдет совсем немного времени, и все поймут, насколько он эффективен. Ведь ОБ дает каждому из нас уникальную возможность воплотить свои задумки исключительно за счет городского бюджета. Не потратив ни копейки из собственных средств, каждый социально активный горожанин сможет принимать непосредственное участие в управлении городом! Да, это новый для Одессы опыт, но тем не менее, депутаты выделили на его реализацию целых 100 миллионов гривен. А потому сегодня ОБ – это экзамен. Как для власти, так и для общественного актива. И только общими усилиями мы сможем получить в итоге хороший результат».

Оксана Витальевна, каковы первые результаты работы Общественного Бюджета в Одессе?

Как мы знаем, проект стартовал менее месяца назад – 24 апреля. Но даже за это короткое время на платформе Социально активный гражданин в разделеОбщественный Бюджет одесситы зарегистрировали почти семь десятков своих предложений. Десять из них уже опубликованы в открытом доступе и направлены для дальнейшего изучения профильным специалистам. Общий бюджет этих десяти проектов уже составил свыше 20 миллионов.

Но большинство предложений их авторы еще дорабатывают прямо на сайте. И я хочу обратить внимание всех, кто хочет поучаствовать в Общественном Бюджете: времени уже осталось не так много! Подача проектов завершается 7 июня, и нужно поспешить.

Ну, а если все же опоздаете – не расстраивайтесь. Ведь это только первый год работы Общественного Бюджета. И в дальнейшем ежегодно за счет города будут выделяться средства для реализации инициатив одесситов. Так что планируйте смело!

Кто уже подал свои заявки и какие проекты вызывают симпатию лично у Вас?

Среди авторов – и компании, и общественные организации, и частные лица. Все проекты — очень интересные: водный стадион, мини-громады, архитектурные проекты и конкурсы, общественное телевидение и даже зарядка для гаджетов в маршрутках! Поэтому лично мне пока сложно определиться с симпатиями. Но у меня, как и у каждого одессита, есть возможность проголосовать за целых 5 проектов из предложенного. Я дождусь регистрации всех предложений и обязательно воспользуюсь свои правом на голосование.

Но вернемся все-таки к критике. Что бы Вы как человек, стоявший у истоков Общественного Бюджета, ответили на обвинения в недостаточной прозрачности данного проекта?

Мне нравится, когда реализуются новые идеи. И возможность из реализовать, повторяю, — это главный и самый ценный плюс данной идеи. А насчет отдельных недовольств… Все новое вызывает критику. Когда берешься за любое незнакомое дело – конечно, ты можешь ошибаться! И ошибки будут безусловно. Но плюсов, я уверено, окажется несравненно больше. Таких, как вовлеченность одесситов в бюджетный процесс — через выдвижение, реализацию, обсуждение и голосование за проекты. А самое главное, в чем я уверена на все 100 процентов: когда все задуманное будет сделано – критики станет меньше.

Что бы Вы посоветовали людям, которые хотят поучаствовать в Общественном Бюджете и готовят сейчас проекты к публикации? Как им повысить шанс на получение денег из городского бюджета?

Главное — это не бояться предлагать свои идеи. И активно работать не только над подготовкой проектов, но и над последующим их продвижением. Ведь чем больше голосов В получите – тем больше шансов на финансирование. На каждом этапе контролируйте движение проекта, а в случае победы – все этап его выполнения. От заключения договора до подписания акта о выполненных работах.

Правда ли, что все проекты, профинансированные из ОБ, будут принадлежать городу?

Да. Ведь, все что делается за средства городского бюджета, принадлежит городской громаде.

Какова тогда роль инициатора в будущем?

Контроль над реализацией и прием готового проекта. Инициатор здесь и активный участник, и главный судья. И я думаю, он получит много слов благодарности за свою идею, а уж поводов гордиться собой на фоне сделанного — и того больше!

В целом, лично с большим оптимизмом оцениваю все перспективы Общественного Бюджета. Но знаю, что препятствий будет много. Это и возможные законодательные ограничения, и пробуксовки на уровне исполнительных органов, с чем я не раз сталкивалась в своей депутатской практике.

И все же я уверена, что результат стоит того, чтобы потрудиться. Ведь Одесса — наш дом. И мы как никто заинтересованы в том, чтобы он был уютным, чистым, красивым, безопасным и комфортным для жизни.

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