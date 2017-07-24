Итоги ОМКФ-2017 В Одессе: рекордное число гостей, мировые звезды и восторженные отзывы

Сегодня в ходе аппаратного совещания мэр Одессы Геннадий Труханов поблагодарил все городские службы и ведомства, принимавшие участие в подготовке и обеспечении работы Одесского кинофестиваля.

«Это действительно знаковое событие в культурной жизни нашего города, которое каждым годом набирает вес и обороты. Все больше заинтересованных лиц проявляют участие в фестивале. Закрытие было не менее звездное, чем открытие. Огромное спасибо всем, кто занимался подготовкой и обеспечением», — отметил Геннадий Труханов.

По словам директора департамента культуры и туризма Одесской городского совета Татьяны Марковой, в этом году количество гостей из дальнего зарубежья буквально «зашкаливало». Вместо ожидаемых трех тысяч VIP-гостей, прибыло четыре тысячи. Одесские отельеры даже жаловались, что у них нет возможности принять столько вип гостей одновременно.

«Очень приятно было в контексте общения с этими людьми услышать восторженные отзывы о городе. Буквально каждый говорил, что они совершенно поражены, они слышали об Одессе много хорошего, но их впечатления превзошли все ожидания: насколько город чистый, насколько город прекрасный, насколько приветливые люди, как работала команда, насколько все было продумано и оборудовано», — рассказывает Татьяна Маркова.

Одесский международный кинофестиваль посетило рекордное число гостей из-за рубежа, а облик города, по словам Марковой, привел иностранцев в восторг. Для участия в фестивале было подано более 200 заявок от 46 стран мира.

«Инфраструктура города выдержала и способна принять еще большее количество гостей. Все очень довольны и выражали благодарность руководству городу за то, что такое впечатление оставляет о себе Одесса», — добавила Татьяна Маркова.

Среди участников кинофестиваля «засветились» такие мировые звезды как французский режиссер Изабель Юппер и польский режиссер Агнешка Холланд. По словам Татьяны Марковой, до последнего момента никто не верил, что звезды такого уровня приедут в Одессу.