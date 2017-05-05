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«Оппоблок» под следствием: дело Орлова передано в одесский суд

05.05.2017 0 26

Прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что в суд передано дело экс-первого замглавы облгосадминистрации, депутата Одесского горсовета Александра Орлова.

В ходе расследования событий февраля 2014 года, когда под стенами одесской ОГА были избиты журналисты и общественники, в прокуратуре собрано достаточное количество материалов на бывшего заместителя и однопартийца Николая Скорика.

Его обвиняют в организации силового разгона и избиения участников мирной акции, а также доставке для этой цели около 200 так называемых «титушек».

Рассматривать дело будет Приморский райсуд Одессы.

Александра Орлова будут судить по трем статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.28 «Совершение преступления группой лиц», ч.1 ст.294 «Массовые беспорядки», ст.340 «Незаконное воспрепятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций».

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Suhan

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