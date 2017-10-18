Оптимистичная тенденция Одесской таможни: экспортные операции доминируют над импортными

С начала 2017 года Одесская таможня ГФС перечислила в госбюджет свыше 15 млрд. 600 млн. грн. таможенных платежей и осуществляла таможенное оформление внешнеторговых сделок с торговыми партнерами с 127 стран мира.

Общий внешнеторговый оборот товаров за январь-сентябрь 2017 года составил свыше 11 млрд. 070 млн. долл США, в сентябре — свыше 1 млрд. 491 млн долл. США.

За январь-сентябрь объем экспорта составляет свыше 8 млрд. 425 млн. долл.США, в том числе почти 1 млрд. 190 млн. долл США – в сентябре.

При этом импорт товаров равняется соответственно почти 2 млрд. 645 млн. долл США в январе-сентябре текущего года и свыше 300 млн. долл. США — в апреле.

Следует отметить, что основными бюджетоформирующими товарами являются уголь (18,75%), легковые автомобили (12,49%), руды и марганцевые концентраты (4,18%), прокат из стали (3,53%) и масло пальмовое (3,18%).