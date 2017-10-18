Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

В Одессе можно попасть везде: как блоггерши взрывают Instagram (ФОТО)
В Одессе девушки выходят на ринг
Несостоявшийся суд в Одессе: активисты провели «мусорную люстрацию» бездомных (ВИДЕО)
По тыкве: одесситов зовут на самый эпатажный праздник осени
Одесский «Черноморец» появился в Telegram и Instagram
В декабре начнет курсировать поезд из Одессы в Польшу
Оптимистичная тенденция Одесской таможни: экспортные операции доминируют над импортными
Когда вернется мэр Одессы?
В Одесской обладминистрации отреагировали на сегодняшний митинг (ФОТО)
Испытания под Одессой: новыми боевыми единицами стали бронированные артиллерийские катера (ВИДЕО)
Одесса, Экономика

Оптимистичная тенденция Одесской таможни: экспортные операции доминируют над импортными

18.10.2017

С начала 2017 года Одесская таможня ГФС перечислила в госбюджет свыше 15 млрд. 600 млн. грн. таможенных платежей и осуществляла таможенное оформление внешнеторговых сделок с торговыми партнерами с 127 стран мира.

Общий внешнеторговый оборот товаров за январь-сентябрь 2017 года составил свыше 11 млрд. 070 млн. долл США, в сентябре — свыше 1 млрд. 491 млн долл. США.

За январь-сентябрь объем экспорта составляет свыше 8 млрд. 425 млн. долл.США, в том числе почти 1 млрд. 190 млн. долл США – в сентябре.

При этом импорт товаров равняется соответственно почти 2 млрд. 645 млн. долл США в январе-сентябре текущего года и свыше 300 млн. долл. США — в апреле.

Следует отметить, что основными бюджетоформирующими товарами являются уголь (18,75%), легковые автомобили (12,49%), руды и марганцевые концентраты (4,18%), прокат из стали (3,53%) и масло пальмовое (3,18%).

 

 

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах