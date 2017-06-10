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Оружие и наркотики нашли у жителя одесской области

10.06.2017 0 35

В Одесской области сотрудники Нацполиции задержали местного жителя, который хранил дома арсенал оружия и наркотики. 

Инцидент произошел в Беляевке одесской области. В дом нарушителя нагрянули правоохранители и сотрудники прокуратуры. Поддержку им оказали кинологи Государственной пограничной службы Украины.

У запасливого гражданина нашли два пистолета, два ружья, патроны к ним,  а также 4,5 кг марихуаны, 2 кг семян мака и оборудование для изготовления наркотиков.

По факту было открыто уголовное производство. Задержанному инкриминируют незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, а также посев или выращивание снотворного мака или конопли.

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Elena

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