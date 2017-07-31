Осень на носу: к чему готовиться одесситам?

Одесситы, как и все украинцы, ощущают неуклонное дорожание жизни.

На осень эксперты прогнозируют подорожание нефтепродуктов и основных продуктов, кроме овощей.

Как сообщалось ранее, этим летом Одесса и Херсон стали основными поставщиками клубники по Украине.

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По данным Госслужбы статистики, за полгода инфляция составила 7,9%, а цены выросли на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

За год больше всего подорожали молоко, сливочное масло, сигареты и алкоголь, увеличение их стоимости составило 25—28%, пишет domik.ua.

Как разъяснил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, «вредные привычки» росли в цене из-за постоянного повышения акцизных налогов на них со стороны государства, а молочка — оттого, что продолжает снижаться поголовье скота.

На 12% увеличились за год и цены на мясо.

Причин две — снижение предложения на рынке и отложенное подорожание, ведь в прошлом году цены на мясо росли вдвое медленнее, чем инфляция. В то же время яйца — по-прежнему самый доступный товар, они стоят даже дешевле, чем год назад. Из промтоваров серьезно выросли в цене лишь нефтепродукты — на 21% за литр бензина. Все остальное подорожало на 3—5% и менее.

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Энергоэксперт Валентин Землянский напомнил, что цена на топливо, 85% которого импортируется, у нас зависит от курса доллара и мировых цен на нефть. И то, и другое год назад было дешевле примерно на 20—25%. А вот небольшой рост цен на другие промтовары, например, одежду, быттехнику, эксперт объясняет отсутствием спроса.

Прогнозы.

Эксперты обещают, что осенью подешевеют только овощи и яблоки нового урожая на 20—30%.

«Причина нынешней дороговизны — из-за морозной весны урожай ранних овощей запоздал, но снижение цен уже началось», — говорит аналитик Украинской аграрной конфедерации Дмитрий Дейна.

Дорошенко ожидает, что во втором полугодии мясо будет дорожать на несколько гривен в месяц, и постепенно цены поднимутся еще на 20%.