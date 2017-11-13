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Осеннее обострение: в Одесской области прошли кровавые выходные

13.11.2017

Как сообщает начальник ГУ НП Украины в Одесской области Дмитрий Головин, в эти выходные произошли четыре резонансных преступления, по предварительным признакам: умышленное убийство.

Три убийства совершено с применением огнестрельного оружия. Также совершено несколько дерзких разбойных нападений. Четыре убийства раскрыты, подозреваемые установлены и задержаны.

Также на выходных несколько граждан получили огнестрельные и ножевые ранения.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ НП Украины в Одесской области, в Таировское отделение полиции Одессы поступило сообщение о том, что в городскую больницу с огнестрельным ранением нижних конечностей доставлен 67-летний мужчина. Полицией установлено, что ранение потерпевший получил, находясь в собственном автомобиле. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.122 (умышленное нанесение средней тяжести телесного повреждения) Уголовного кодекса Украины.

В Килийскую ЦРБ с травматическим ранением в голову доставили 29-летнего жителя села Старые Трояны. Установлено, что ранение из травматического пистолета ему нанес 38-летний знакомый. А в Измаиле ножевое ранение брюшной полости получила 42-летняя женщина. Телесные повреждения ей нанесла 38-летняя знакомая.

В Белгород-Днестровском Одесской области в воскресенье, 12 ноября, мужчина из-за бытовых разногласий во дворе жилого дома расстрелял соседей из дробовика. В результате этого преступления один из мужчин погиб, за жизнь второго борются врачи.

Как сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области, мотивом преступления стал давний конфликт с соседями, которых 65-летний ранее судимый злоумышленник обвинял в постоянных кражах собственного имущества. Чтобы отомстить «обидчикам», стрелок в буквальном смысле «начинил дробью» двух мужчин, которые в это время сидели на скамейке.

По всем фактам причинения телесных повреждений начаты уголовные производства и проводятся следственные действия.

 

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Suhan

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