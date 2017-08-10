Осторожно, красный «Шевроле»: почему в Одессе воспрещен вход в парк? (ВИДЕО)

Искусство парковки в Одессе постоянно совершенствуется: нет предела наглости и хамству водителей.

В Малиновском районе трудно было не заметить красный «Chevrolet Aveo», который просто перегородил вход в парк Горького.

Женщина с коляской, которая еле протиснулась в узкое пространство, не выдержала и пнула ногой красное «корыто». Размещенное в соцсетях видео тут же вызвало шквал негодования. Причем, как утверждают в комментариях, рядом через 50 метров находится «опорный пункт полиции».

ИСКУССТВО ПАРКОВКИ В ОДЕССЕ: ТРАМВАИ ВЫСТРОИЛИСЬ В ОЧЕРЕДЬ (ФОТО)

Напомним, месяц назад на пересечении улиц Канатная-Пантелеймоновская более получаса было заблокировано движение трамваев. Причина все та же — припаркованный рядом с трамвайными путями автомобиль.