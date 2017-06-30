Осторожно, Одесской области угрожает корь!

К концу июня корью в Одесской области уже заболели 367 человек, из них 245 — дети. Больше всего пациентов зарегистрировано в городе Одесса (65,9%), также есть случаи в Измаиле, Черноморском, Южном и 9 районах области.

«Корь — высокозаразное инфекционное заболевание, при контакте не привитых лиц с больным — 8 человек из 10 заболеет. Двое детей (2-х и 3-х лет), не были привиты, уже умерли от пневмонии после кори в одесской областной детской больнице. В настоящее время проводится клинико-экспертное рассмотрение этих случаев, по результатам которого будут сделаны окончательные выводы », — отметил руководитель областного управления здравоохранения Вячеслав Полясный.

В 2016 году только 42% малышам до года и 28% детям до шести лет была сделана прививка от кори. Это очень низкий показатель, при том что Одесская область пока полностью обеспечена вакцинами от болезни. Это бельгийский препарат, имеющийся во всех медицинских учреждениях области.

Симптомами болезни являются высокая температура, насморк, кашель, сыпь, иногда рвота и пронос.Часто корь осложняется пневмонией или поражением головного мозга. При этом специфического лечения от инфекции не существует. Единственный эффективный метод защититься — сделать прививку.

Передается корь воздушно-капельным путем, попадает в окружающую среду в результате кашля носителя. Источником распространения кори считается инфицированный пациент до 4-го дня высыпания на кожном покрове. Начиная с 5-го дня, корь перестает быть заразной и не передается другому человеку.