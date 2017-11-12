Освобождение Дерибасовской: фрукты разобрали, ждем новинок! (ФОТО)

Судя по всему, центр Одессы начинают готовить к новогодним новинкам.

Так в выходные разобрали огромные светящиеся фрукты, которые с конца мая украшали Дерибасовскую.

Правда, светящихся бабочек на деревьях оставили.

В целом же, 2017 год в Одессе останется в памяти многих одесситов и гостей города, как время стильных светящихся конструкций, которыми украшен центр города.

ФРУКТОВЫЙ ВЗРЫВ В ОДЕССЕ (ФОТО)

СИМВОЛ ЖЕНСТВЕННОСТИ И ПРАЗДНИКА: СВЕТЯЩИЕСЯ ВАЗЫ С ЦВЕТАМИ В ОДЕССЕ

Многие, наверняка, составляли целые фотоальбомы из серии: «Я на Новый год и светящийся шар», «Я и ваза на Дерибасовской», «Я и фрукт».

Ждем новинок!