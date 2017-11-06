Отопление в центре Одессы: ТЭЦ начала работу

Сегодня на аппаратном совещании в Одесской мэрии вице-мэр Анатолий Орловский доложил, что в пятницу НАК «Нафтогаз Украины» получила долговые средства из бюджета города, лимиты газа выделены и это дало возможность начать работу ТЭЦ.

В субботу началась подача тепла в детские сады, школы и больницы, а в ближайшие несколько дней тепло станет и в жилых домах.

Все технические мощности ТЭЦ находятся в рабочем состоянии, поэтому никаких сомнений в том, что она может обеспечивать теплом центральную часть города нет.

«У нас есть еще один проблемный объект, это котельная на нефтеперерабатывающем заводе. Завтра будет совещание, премьер Гройсман уже дал поручение решить вопрос по этой котельной. Мы на нее выезжали , в принципе, она готовится к тому, чтобы запустить тепло. Но вопрос юридический», — заявил Орловский.

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ГОРСОВЕТА: ОДЕССА БУДЕТ С ТЕПЛОМ

ОДЕССИТЫ БУДУТ МЕРЗНУТЬ ЕЩЕ НЕДЕЛЮ

Напомним, 1 ноября прошла XX внеочередная сессия Одесского городского совета VІI созыва, на которой депутаты поддержали голосованием решение о выделении из бюджета средств коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» в части компенсации расходов на предоставление услуг населению.

Из казны ушли 95 миллионов на частичное погашение долга перед ПАО «Нефтегаз».

Из-за банкротства предприятия было отсрочен отопительный сезон для 300 тысяч горожан.