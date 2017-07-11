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Одесса, Экономика

Отсталая Одесса: правительство подгоняет чиновников в перерасчете субсидий

11.07.2017 0 187

Кабмин настоятельно требует ускорить процесс переназначения субсидий в Одессе и области, сообщив населению о размере помощи.

У нашего региона один из самых низких показателей в Украине: перечислен всего 31% суммы, поэтому у многих субсидия будет оформлена и начислена задним числом за май и июнь.

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Этот вопрос поднимался и на селекторном совещании с главами райадминистраций. Причем, половина районов еще не начинала работы, а в некоторых задание выполнено лишь на 60%. Нет также информации о неиспользованных средствах от предприятий-поставщиков услуг. То есть, уже месяц не могут начать процесс монетизации субсидий, хотя соответствующее программное обеспечение на местах установили еще в начале июня. Расчеты должны состояться до 1 сентября.

«Часть неиспользованной суммы субсидии, которую должны предоставить компании будет перечисляться на личный счет получателей субсидий. Людей надо пригласить, чтобы они подали заявления. На сегодня по этим заявлениям, работа вовсе не началась ни в одном районе. Например, если район уже знает, что у него около полутора тысяч человек, которым нужно вернуть средства, то заявлений предоставлено 100, 150, 200 »- отметила директор департамента соцзащиты и семейной политики ОГА Лилия Коваленко.

Что касается непосредственно города, то Одесса получила 15 млн. 700 тыс. гривен компенсации из областного бюджета за субсидии. Об этом во время аппаратного совещания сообщила директор финансов Одесского горсовета Светлана Бедрега.

По ее данным, 8 млн. 700 тыс. грн были переведены Одесским городским советом из областного бюджета для оплаты субсидий ЖКХ, а еще 7 млн. будет направлено на счета » Одессгаза».

 

 

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Suhan

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