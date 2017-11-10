Ответственность Максима Степанова никуда не исчезает

Каких бы изменений не претерпел Закон Украины «О государственной службе», ответственность за то, что происходит в области, все равно сохраняется за ее руководителем.

Об этом председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил в эфире телеканала «Прямой».

«Население не интересует: руководитель области госслужащий или нет. Они знают, к кому идти с проблемами. При этом, ответственность председателя ОГА точно никуда не исчезает.

В то же время, конкурсная система, которая существовала, имела много недостатков. Например, я вступил в должность в январе и только в мае смог назначить заместителей. На должность заместителей председателя ОГА в конкурсной комиссии принимают участие люди, которые могут быть их подчиненными. Наконец, надо дождаться, когда изменения в закон подпишет Президент Украины », — отметил Максим Степанов, комментируя принятие изменений в закон о государственной службе.

Напомним, 9 ноября Верховная Рада Украины приняла проект закона, которым отменяется назначения губернаторов и РГА через конкурсные комиссии. После того, как документ вступит в силу, главы местных госадминистраций и их заместители потеряют статус госслужащих.