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Одесса, Экономика

Оздоровление детей в Одессе: проверка спецкомиссии и перечисление зарплат чиновников (ФОТО)

31.07.2017

В августе детские оздоровительные учреждения Одесской области проверит специальная комиссия по соблюдению санитарных норм.

Лабораторные исследования воды и продуктов питания будут проводиться во время оздоровительного сезона, чтобы не допустить вспышек заболевания кишечными инфекциями, которые настигли учреждения Днепропетровской, Запорожской, Закарпатской и Львовской областей при организации детского питания и отдыха. Об говорили сегодня во время аппаратного совещания у губернатора.

Также стало известно, что однодневную заработную плату сотрудников ОГА перечислят на оздоровление и отдых в Одесском регионе 70 детей из зоны АТО. Отдыхать дети будут с 3-го августа в течение двух недель, для них уже готово помещение на базе областной школы-интерната №91 на 10-й станции Фонтана и специальная программа.

«К нам обратились 30 детей, проживающих в Марьинке, с просьбой отдохнуть и оздоровиться в нашем регионе. Я внес предложение, которое поддержали все сотрудники областной госадминистрации, чтобы нашу однодневную заработную плату перечислили на оздоровление детей. Мы подсчитали, и эта сумма составила 250 000 гривен, на эти средства смогут отдохнуть не 30, а уже 70 детей. И это будет не только Марьинка, но и другие населенные пункты Донецкой и Луганской областей. Эти дети живут в местах, где часто бывают обстрелы. Они хотят нормального детства, которое в них отобрала война. Мы организуем детям отдых, и я и все сотрудники облгосадминистрации делаем это с большим удовольствием », — отметил Максим Степанов.

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Suhan

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