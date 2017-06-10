Палатки на Куликовом поле

На газонной зоне Куликового поля снова появился палаточный городок. В нём проживают несколько десятков неизвестных лиц, среди них и малолетние дети.

Граждане без определённого места жительства и рода деятельности заявляют, что они беженцы с востока страны, где идёт война.

Внешне напоминают ромов.

Вокруг палаток жуткая антисанитария и зловоние.

Городские власти и представители правоохранительных органов пока никак не реагируют на данный контингент.