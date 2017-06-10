Палатки на Куликовом поле
10.06.2017 0 302
На газонной зоне Куликового поля снова появился палаточный городок. В нём проживают несколько десятков неизвестных лиц, среди них и малолетние дети.
Граждане без определённого места жительства и рода деятельности заявляют, что они беженцы с востока страны, где идёт война.
Внешне напоминают ромов.
Вокруг палаток жуткая антисанитария и зловоние.
Городские власти и представители правоохранительных органов пока никак не реагируют на данный контингент.
Общественники исследовали, насколько удобен Стамбульский парк для инвалидов?
About the author /Elena
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