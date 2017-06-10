Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Янтарь не прошел Одесскую таможню
Одесситы смогут поменять права за 30 минут
Пьяный водитель «Жигулей» насмерть сбил велосипедистку
За финансирование террористов арестован ликеро-водочный завод
О чем договорились Стерненко и Аваков
Курорты Одесской области ожидают туристического наплыва
Оружие и наркотики нашли у жителя одесской области
Патрульные жестко наказывают одесских автохамов
Палатки на Куликовом поле
Трагедия на поселке Котовского
Общество, Одесса

Палатки на Куликовом поле

10.06.2017 0 302

На газонной зоне Куликового поля снова появился палаточный городок. В нём проживают несколько десятков неизвестных лиц, среди них и малолетние дети.

Граждане без определённого места жительства и рода деятельности заявляют, что они беженцы с востока страны, где идёт война.

Внешне напоминают ромов.

Вокруг палаток жуткая антисанитария и зловоние.

Городские власти и представители правоохранительных органов пока никак не реагируют на данный контингент.

 

Общественники исследовали, насколько удобен Стамбульский парк для инвалидов?

About the author / 

Elena

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах