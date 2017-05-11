Памяти Бориса Литвака: в Одессе стартовал международный турнир (ФОТО)

Сегодня в Одесском спорткомплексе «Олимпиец» состоялось торжественное открытие международного турнира по боксу среди юношей, посвященного памяти Героя Украины, Почетного гражданина Одессы и области Бориса Давыдовича Литвака.

Долгие годы — с 1962 по 1984-й Борис Литвак возглавлял Федерацию бокса Одесской области. За это время федерация достигла больших успехов, а проводившийся «Кубок Черного моря» собирал огромное количество спортсменов из-за рубежа и бывшего СССР.

Борис Литвак возглавлял Центр медицинской и психологической реабилитации детей-инвалидов. В памяти тех, кто его знал, он навсегда останется замечательным светлым человеком, готовым прийти на помощь в любую минуту и спасти человеческую жизнь.

Впервые данное первенство проводилось в прошлом году, как Региональный чемпионат. Сегодня — уже как международный турнир, поскольку пожаловали гости из Молдовы.

Юных боксеров — участников чемпионата сегодня поздравили: народный депутат Украины Антон Киссе, президент благотворительного фонда «Олимпийский фундамент» Георгий Куля, вице-президент федерации бокса Одесской области Андрей Кисловский, зам.председателя обладминистрации Сергей Колебошин, зам. главы облсовета Юрий Демчогло, заслуженный экономист Украины, профессор Юрий Маслов, ректор Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д.Ушинского Алексей Чебыкин, внук Бориса Литвака — Алексей Литвак и другие почетные гости.

Звучало много душевных слов в адрес Бориса Литвака, а организаторы заручились обещанием областной власти о всесторонней поддержке этого первенства.

В турнире принимает участие 41 спортсмен. Одесскую область представляют юные боксеры из Ильичевска, Рени, Измаила, Коминтерново и Одессы. Также в турнире состязаются представители Херсонской федерации бокса и две команды гостей из Молдовы ( г.Бандеры и г.Тирасполь).

Организаторы турнира: народный депутат Украины Антон Киссе, президент БФ «Олимпийский фундамент» Георгий Куля и федерация бокса Одесской области.



















