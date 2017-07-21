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«Парамедики» спешат на помощь — пол часа «скорая» ехала на срочный вызов
Одесса, Происшествия

«Парамедики» спешат на помощь — пол часа «скорая» ехала на срочный вызов

21.07.2017

Одессит —  очевидец недавнего происшествия, в котором сильно пострадал водитель мопеда, опубликовал в соцсетях гневный пост о том, как «замечательно» порой работает скорая помощь. Получив тяжелейшие травмы, пострадавший около получаса пролежал в ожидании кареты скорой помощи, а когда те прибыли, не понятно, кто нуждался в помощи: водитель был в стельку пьян.

«Передаю большой привет одесский скорой помощи, которая ехала на срочный вызов ДТП по адресу ул.Нежданова угол Советской. Скорая ехала 24 минуты на экстренный вызов, без мигалок. Вдрабадан пьяный водитель скорой и молоденькая медсестра не смогли на месте предоставить первичную помощь. У мотопедиста: трещина в черепной​ коробке, открытые переломы ноги и плеча, шок, стёртая кожа, также он проглатывал язык. Если бы не грамотные действия местных жителей и свидетелей аварии, до приезда скорой парень так бы и не дожил. Отвезли в Еврейскую больницу, надеемся — хоть там врачи трезвые будут и спасут парня.
«Поаплодируем» скорой стоя!», — написал одессит.

 

Одесситы оказывают первую помощь жертвам ДТП (ФОТО)

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Elena

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