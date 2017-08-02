Парижский лоск возвращается в Одессу частями (ВИДЕО, ФОТО)

Старинная литая ограда знаменитого архитектурного памятника Одессы — моста Коцебу частично вернулась на свое законное место после реставрации.

Устанавливаются первые секции.

Каркас чугунных литых перил моста, который тянется вдоль улицы Бунина над верхней частью Деволановского спуска, был изготовлен в Париже в 1890 году, а собрали его уже на месте — в Одессе.

Лоск ажурного ограждения подчеркивает старинный герб: вверху — двуглавый орёл (символ империи), внизу — якорь-кошка (символ морского города). По признанию сварщиков, которые устанавливают секции отреставрированных решеток, монтаж очень тяжелый, ведь каждая секция весит около центнера. Это вам не китайский «облегченный вариант под ковку».

Работы предварительно продлятся еще дней десять. Кстати, часть декоративных элементов моста воссоздавали заново с помощью лазерного сканирования старинных образцов.

Добавим, что в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы с 06:00 3 августа до 06:00 13 августа 2017 года будет временно закрыто движение автотранспорта по ул. Бунина, в пределах моста Коцебу.