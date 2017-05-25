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Парковочный скандал в Одессе: «черная бухгалтерия» и регулярные взятки

25.05.2017 0 240

Сегодня получил продолжение «парковочный скандал» в Одессе, начало которому вчера положили сотрудники СБУ.

Правоохранителями были изъяты крупная сумма денег и «черная бухгалтерия», доказывающие, что получение взяток чиновниками от коммерсантов, которые оказывают услуги по парковке автомобилей в Одессе, осуществлялось на регулярной основе.

Сегодня было сообщено о подозрении специалисту КП «Одестранспарксервис» пойманному на получении 1500 долларов. Выяснилось, что расположение и размер автостоянок влияли на «стоимость услуги» — от двух до 5 тыс. долл. США.

С начала года в Одессе было выдано более 300 разрешений на открытие и продление деятельности автостоянок. По ходатайству прокуратуры области сегодня служащий был отстранен от занимаемой должности, решается вопрос о содержании под стражей.

Добавим, что в самом КП опровергают информацию о задержании его директора Владислава Томкевича. Об этом говорится в официальном заявлении предприятия.

«24 мая в офисе КП «Одестранспарксервис» проводились следственные действия. Вместе с тем и.о. директора КП «Одестранспарксервис» Владислав Томкевич был вызван в правоохранительные органы в качестве свидетеля по уголовному производству для дачи пояснений. Томкевич продолжает исполнять обязанности директора КП», — говорится в сообщении.

СБУ ИМЕЕТ ПРЕТЕНЗИИ К РУКОВОДИТЕЛЮ ОДЕССКИХ ПАРКОВОК (ВИДЕО)

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Suhan

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