Парковочный триллер: места в Одессе отвоевывают стрельбой

В Одессе на улице Академика Вильямса средь бела дня произошла стрельба за дележ места на парковке.

Два одессита устроили горячий спор, в результате которого 35-летний мужчина достал пистолет и дважды выстрелил в грудь своему оппоненту.

Очевидцы происходящего пытались утихомирить спорщиков, но безрезультатно. Более того, между мужчинами началось преследование и последовали еще несколько выстрелов. Одессит, получивший ранения в грудь, был доставлен в больницу.

Полицией Таировского отделения начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет».

В ОДЕССЕ АВТОМОБИЛЬ ВЛЕТЕЛ В ПАРКОВКУ, ЕСТЬ РАНЕНЫЕ (ФОТО, ВИДЕО)

НОЧЬЮ В ОДЕССЕ УНИЧТОЖАЛИСЬ АВТОМОБИЛИ (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, днем в понедельник на площади 10 Апреля столкнулись несколько автомобилей: Hyundai Genesis влетел в импровизированную парковку. А в ночь на вторник в Одессе произошло массовое сожжение автомобилей в спальных микрорайонах города.