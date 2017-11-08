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Одесса, Происшествия

Парковочный триллер: места в Одессе отвоевывают стрельбой

08.11.2017

В Одессе на улице Академика Вильямса средь бела дня произошла стрельба за дележ места на парковке.

Два одессита устроили горячий спор, в результате которого 35-летний мужчина достал пистолет и дважды выстрелил в грудь своему оппоненту.

Очевидцы происходящего пытались утихомирить спорщиков, но безрезультатно. Более того, между мужчинами началось преследование и последовали еще несколько выстрелов.  Одессит, получивший ранения в грудь,  был доставлен в больницу.

Полицией Таировского отделения начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет».

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Напомним,  днем в понедельник на площади 10 Апреля столкнулись несколько автомобилей: Hyundai Genesis влетел в импровизированную парковку. А в ночь на вторник в Одессе произошло массовое сожжение автомобилей в спальных микрорайонах города.

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Suhan

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