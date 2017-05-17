Партнерство Одессы и иностранного куратора предоставило грант для Украины

Украинские фотографы получили возможность для учебы, благодаря сотрудничеству фотофестиваля Odessa // Batumi Photo days и куратора Кевина Ли из Сингапура, основателя Invisible Photographer Asia (IPA).

Программа наставничества IPA — это менторская программа по фотографии, инициированная Invisible Photographer Asia (IPA) для тех, кто желает продолжить свой личный фотографический путь. Интенсивная программа дистанционного обучения продлится четыре месяца и будет продолжением традиционных фото- семинаров в разных городах Азии. Подробнее о программе читать здесь: http://invisiblephotographer.asia/ipamentorship.

ЧТО ИНОСТРАННЫЙ КУРАТОР ОТОБРАЛ ДЛЯ ОДЕССЫ?

В продолжении партнерских отношений с Odessa // Batumi Photo days, предоставляется один грант для молодых украинских фотографов. Украинский открытый конкурс грантов будет доступен на сайте http://thephotodays.org », — говорится в анонсе IPA.

Для участия в отборе на стипендиальный грант для украинских фотографов необходимо до 23:30 20 июня 2017 заполнить на английском языке заявку.