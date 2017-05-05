Переполох на одесском Привозе
Сегодня около 11 утра аноним сообщил о, якобы, наличии взрывчатки на улице Привозной, 14, где находятся продуктовые ряды рынка «Привоз».
На место прибыли полицейские, работники службы по чрезвычайным ситуациям и взрывотехники с собаками.
Недовольных покупателей и обеспокоенных продавцов, на всякий случай, эвакуировали. Всего около 500 человек.
В ходе обследования территории рынка взрывных устройств обнаружено не было. Работники полиции устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о ложном заминировании.
Решается вопрос о внесении указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УКУ.
Напомним, последний инцидент с рынком произошел в январе этого года,в субботу, когда сгорели десять торговых павильонов. Общая площадь пожара тогда составила 50 квадратных метров.
About the author /Suhan
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