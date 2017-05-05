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Переполох на одесском Привозе

05.05.2017 0 347

Сегодня около 11 утра аноним сообщил о, якобы, наличии взрывчатки на улице Привозной, 14, где находятся продуктовые ряды рынка «Привоз».

На место прибыли полицейские, работники службы по чрезвычайным ситуациям и взрывотехники с собаками.

Недовольных покупателей и обеспокоенных продавцов, на всякий случай,  эвакуировали. Всего около 500 человек.

В ходе обследования территории рынка взрывных устройств обнаружено не было. Работники полиции устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о ложном заминировании.

Решается вопрос о внесении указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УКУ.

Напомним, последний инцидент с рынком произошел в январе этого года,в субботу, когда сгорели десять торговых павильонов. Общая площадь пожара тогда составила 50 квадратных метров.

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Suhan

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