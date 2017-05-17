Переполох в Одессе: пламя охватило несколько этажей высотки (ВИДЕО)

Сегодня днем жителей улицы Александра Невского, в районе Люстдорфской дороги, поверг в ужас пожар в жилой высотке, в результате которого огонь охватил балконы с первого по четвертый этажи.

Кроме того, пострадала квартира на первом этаже. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Пожарные быстро приехали на вызов и ликвидировали возгорание. Причины устанавливаются.