Переполох в Одессе: пламя охватило несколько этажей высотки (ВИДЕО)

Сегодня днем жителей улицы Александра Невского, в районе Люстдорфской дороги, поверг в ужас пожар в жилой высотке, в результате которого огонь охватил балконы с первого по четвертый этажи.
Кроме того, пострадала квартира на первом этаже. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Пожарные быстро приехали на вызов и ликвидировали возгорание. Причины устанавливаются.
About the author /Suhan
-
-
-
Одесситы могут паковать чемоданы (ВИДЕО)17.05.2017
-
-
Министерские чиновники готовятся в Одессу17.05.2017
-
-
-
-
-
В Одессе — новый глава СБУ (ФОТО)03.05.2017
-
-
-
ДТП в Одессе. И снова мотоциклист!19.03.2017
-
Что происходит сейчас на Преображенской?19.03.2017
-
Вокруг ОПЗ: не до приватизации13.03.2017
Leave a reply