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Переполох в Одессе: пламя охватило несколько этажей высотки (ВИДЕО)

17.05.2017 0 502

Сегодня днем жителей улицы Александра Невского, в районе Люстдорфской дороги,  поверг в ужас пожар в жилой высотке, в результате которого огонь охватил балконы с первого по четвертый этажи.

Кроме того,  пострадала квартира на первом этаже. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Пожарные быстро приехали на вызов и ликвидировали возгорание. Причины устанавливаются.

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Suhan

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