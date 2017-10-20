Перезимуем: пересчитанные пенсии одесситов не отразятся на субсидии

В связи с перерасчетом пенсий, в том числе и в Одессе начали распространяться слухи о том, что из-за повышения пенсий уменьшат субсидии.

Сегодня, 20 октября, глава Минсоцполитики Андрей Рева заявил:

«Официально хочу с трибуны заявить: это неправда. Новый повышенный размер пенсий не влияет на размер субсидии, начисленной на отопительный сезон 2017–2018 годов», – заявил Рева.

По его словам, повышенные в связи с пенсионной реформой выплаты будут учтены при начислении субсидий только с мая 2018 года.

Он также выразил убеждение, что новые пенсии не приведут к росту цен. «Повышение пенсий не носит инфляционный характер – мы не печатали деньги, мы не брали ссуды, мы не увеличивали дотации из государственного бюджета», – сказал глава Минсоцполитики.

Напомним, новые пенсии одесситы получат уже в октябре. Тем, кто получает их в первых числах месяца, доплату, если она положена, принесут дополнительно.

ОДЕССИТЫ В ОКТЯБРЕ ПОЛУЧАЮТ ПЕРЕСЧИТАННЫЕ ПЕНСИИ

Всем остальным пересчитанные пенсии перечислят одной суммой. Исключение составляют те пенсионеры, которым насчитают доплату в размере менее 140 гривен. Они получат повышение в следующем месяце — сразу за октябрь и ноябрь.